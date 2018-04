Bologna-Verona: 2-0



Mirante 6: spettatore non pagante, il Verona costruisce poco e nulla e lui assiste al match senza faticare.



Mbaye 6.5: corre sulla fascia dando importanza più alla fase difensiva rispetto a quella offensiva, fa il suo compito con impegno e precisione.



De Maio 6: la coppia con Helander oggi funziona a dovere, il muro con il compagno non viene praticamente mai superato. Bene così.



Helander 6: l’avversario non si fa temere particolarmente ma lo svedese è attento e mette in campo una prestazione lineare e senza grosse sbavature.



Masina 6.5: sfiora il gol ad inizio partita dimostrando di poter dare una mano ai compagni anche in fase offensiva. Presente, lucido e mai banale.



Dzemaili 6: meno preciso del solito, sbaglia qualche passaggio di troppo ma in campo la sua presenza è costante. Peccato non riuscire ad essere incisivo.



Pulgar 6: un tiro pericoloso da fuori area e poi tanti falli che rischiano di trasformare il cartellino giallo in rosso. Come sempre però il perno del centrocampo.



(dal 58’ Crisetig 6: discreto nei suoi interventi, cerca di aiutare la squadra come può).



Poli 6.5: lotta contro gli avversari per tutto il match, ha grinta da vendere e non teme nessuno. Un leone in campo.



(dal 76’ Nagy 7: entra e segna il primo gol in Serie A).



Verdi 7: una punizione disegnata col pennello che vale il prezzo del biglietto e contribuisce al ritorno alla vittoria. Null’altro da aggiungere.



Destro 6: rientra in campo da titolare ma non riesce ad essere particolarmente pericoloso, peccato perché la sua presenza in campo è comunque importante.



Palacio 6.5: prende un palo a fine primo tempo e svaria sul fronte d’attacco cercando di mettere gli altri nelle condizioni di poter segnare. Sa quello che fa.

(dall’84’ Di Francesco: s.v.).





All. Donadoni 6.5: mette in campo quella che sulla carta sembrava essere la formazione migliore possibile e non sbaglia. Il Bologna torna alla vittoria e lui può sorridere.