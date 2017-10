Il giorno dopo l’incontro con la Lazio, il Bologna è tornato subito in campo per preparare la trasferta di Roma: seduta di scarico in palestra per i rossoblù titolari del match di ieri, lavoro più intenso sul campo per gli altri. Rodrigo Palacio ha svolto terapie e un allenamento differenziato, terapie per Ibrahima Mbaye, Vasilis Torosidis, Cheick Keita e Saphir Taider. Differenziato per Domenico Maietta. Antonio Mirante, che mercoledì aveva accusato un risentimento all’adduttore destro, si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado: i tempi di recupero sono di 2-3 settimane.