Nel pre-partita di Bologna-Napoli il difensore rossoblu Domenico Maietta ha parlato a Premium Sport: "Serve aggressività per mettere in difficoltà una squadra tecnicamente tra le più forti in Serie A, dobbiamo metterla sul piano fisico e la pioggia ci potrà dare una mano in questo senso. Ritrovare Destro è importante per noi, i suoi gol pesano per tutta la squadra per fare il salto di qualità".