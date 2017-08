Adam Masina lascerà il Bologna: ne è convinto il Corriere di Bologna secondo cui il Siviglia, ottenuta la qualificazione in Champions League, sarebbe pronto al rilancio per il terzino sinistro italo-marocchino: gli spagnoli sono pronti a offrire 7 milioni per il classe 1994. Offerta irrinunciabile per il club emiliano.