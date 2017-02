Questa sera alle 20.45 va in scena allo stadio Dall'Ara la sfida tra Bologna e Milan, recupero della 18esima giornata del campionato di Serie A, in programma a fine dicembre e rinviata per la Supercoppa italiana di scena a Doha, tra i rossoneri e la Juventus. La squadra di Montella deve offrire una risposta, dopo le quattro sconfitte consecutive, compresa la Coppa Italia, anche se i tanti infortuni, tra cui spicca quello di Bonaventura, stanno condizionando il morale e le energie. Dal canto suo Donadoni deve prodigarsi al massimo per ricaricare le batterie di uno spogliatoio uscito con le ossa rotte dalla sfida contro il Napoli, persa in casa per 7-1. Sono 27 i punti del Bologna, ben lontano dalla zona rossa, mentre il Milan deve far partire il proprio inseguimento dall'ottavo posto. In Serie A, il Bologna non batte il Milan al Dall’Ara dal marzo 2002: i rossoneri hanno alternato una vittoria a un pareggio nelle ultime sei sfide in casa degli emiliani.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Bologna: Da Costa; Mbaye, Gastaldello, Maietta, Kraft; Pulgar, Nagy, Dzemaili; Krejci, Destro, Verdi.



Milan: Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, Vangioni; Kucka, Locatelli, Pasalic; Suso, Bacca, Deulofeu.