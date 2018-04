Il Milan spezza il digiuno e torna a vincere dopo sei partite d'astinenza: i rossoneri espugnano il Dall'Ara, 1-2 al Bologna per la squadra di Gattuso che tiene il passo delle rivali nella corsa all'Europa League. Avvio contratto per le due formazioni, per sbloccarla serve la giocata del singolo e arriva poco dopo la mezz'ora: Cutrone tocca per Calhanoglu, violento destro rasoterra dal limite che non lascia scampo a Mirante. I rossoblù reagiscono e fanno tremare gli avversari: Orsolini risolve in mischia e trova il primo gol in Serie A, ma il Var gli nega la gioia per un tocco di mano di Palacio. Protesta Donadoni, il Milan approfitta: Bonaventura entra in area, si libera del marcatore e firma il due a zero con il secondo tiro in porta dei rossoneri nella prima frazione. La ripresa cambia spartito: palo di Cutrone e occasioni sprecate da Suso, i rossoneri legittimano il vantaggio ma non trovano il colpo del ko. E' il Bologna allora a prendere coraggio: De Maio accorcia di testa, Donnarumma deve mettere il guantone sulla conclusione ravvicinata di Mbaye per difendere il vantaggio. Bonaventura spedisce sulla traversa il possibile 1-3, ma a Gattuso va bene così: il Milan torna alla vittoria, la corsa Europa League è ancora aperta.