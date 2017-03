Prima della gara contro la Lazio, il portiere del Bologna Antonio Mirante ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Sicuramente dovremo stare attenti all'approccio, non dobbiamo essere preoccupati dagli ultimi risultati, affrontiamo una squadra in salute e sarà importante l'approccio mentale e fisico. E' inutile appellarsi a qualcosa, dobbiamo fare mea culpa per i risultati negativi ma abbiamo fatto nelle ultime gare ma oggi abbiamo un'occasione importante per riprenderci. Gara decisiva per il futuro di Donadoni? Non credo, sono chiacchiere che si fanno quando i risultati non arrivano, il mister come noi è in discussione domenica dopo domenica ma dobbiamo riprendere il nostro cammino".