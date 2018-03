Il portiere del Bologna Antonio Mirante ha parlato anche della drammatica scomparsa di Davide Astori nell'intervista concessa a Il Messaggero, memore del problema cardiaco che lo ha tenuto lontano dai campi per qualche settimana: “C’è stato uno smarrimento nello spogliatoi. Un senso di impotenza, di vuoto, che ci ha coinvolti in prima persona. Io ho conosciuto Davide in Nazionale. Questa tragedia ci ha toccato perché è stato un episodio che lo ha coinvolto nella nostra quotidianità. In un ritiro… Mi sono sentito indebolito. A volte la notorietà, lo star bene, gli allenamenti ti fanno credere invincibile. Vedere una cosa del genere, per me che ho avuto quel problema, mi ha indebolito. Ancor di più per il ragazzo che era. Era uno di noi, Davide. A volte non mi capacito di come la Fiorentina faccia ad andare avanti. Il mio problema? “Ho trovato un equilibrio quando ho capito le cose si stavano sistemando. Inizialmente ho avuto lo sconforto di chi pensa di dover smettere di giocare. Di chi pensa a un problema serio di salute. Ti cadono addosso mille pensieri”.