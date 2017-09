Orji Okwonkwo, attaccante nigeriano classe '98 del Bologna, ha parlato a Sky Sport dopo il gol decisivo nel derby contro il Sassuolo: "Sono contento ed emozionato per il gol! Il mister mi ha detto di puntare gli avversari e di essere veloce, visto che eravamo in superiorità numerica. Non è facile segnare in A per me che sono un '98. I miei compagni mi hanno fatto i complimenti. La gara di oggi non è stata facile e non lo sarà neanche quella di sabato prossimo contro il Genoa, ma noi vogliamo vincere"