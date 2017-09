Rodrigo Palacio, attaccante del Bologna, in gol oggi contro la Fiorentina, parla dopo la gara in vista del match contro l'Inter di martedì: "Sconfitta non meritata perché il Bologna ha disputato una buona partita. Rialziamo la testa subito perché martedì c’è l’Inter, ritroverò tanti amici ma farò di tutto per dare una mano alla mia squadra a fare risultato. Sono molto stanco dopo queste partite ravvicinate ma ho bisogno di giocare, quel che mi serve è la continuità, mi sto allenando forte perché devo recuperare il divario fisico con i miei compagni che hanno svolto l’intera preparazione".