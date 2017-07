Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Andrea Poli ha parlato anche della possibilità di fare il trequartista a Bologna: "Un'idea che aveva già avuto Seedorf nella sua breve parentesi sulla panchina del Milan. Mi schierò in quella posizione nell'ottavo di finale contro l'Atletico Madrid. E' una possibilità. Che non mi dispiace. Così come posso giostrare da mediano davanti alla difesa. Il 4-2-3-1 è un modulo molto offensivo, va interpretato con grande saggezza tattica. A me interessa essere utile alla causa Bologna in qualsiasi angolo del campo".