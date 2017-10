Andrea Poli, centrocampista del Bologna, parla a Radio Deejay: "Milan? È stato il primo anno in cui sono stato messo un po’ ai margini, ma non mi sono dato mai per vinto. Ho sempre dato tutto in campo e in allenamento, ricordo quando giocai poco ma lo feci da protagonista. Contro Bologna e Lazio conquistammo quattro punti preziosi, quelle gare mi hanno permesso di essere importante in un momento delicato della stagione. Mi sono sempre allenato al massimo, è stato un anno formativo anche se ho giocato poco. Fa soffrire una stagione del genere, ma ti tempra come calciatore. In passato ero stato sempre protagonista in campo, l’anno scorso meno. Un calciatore vuole sempre giocare, è ovvio".