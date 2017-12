Andrea Poli, centrocampista del Bologna, parla al sito ufficiale del dopo la sconfitta contro la Juventus: "Abbiamo incontrato la Juventus nel suo miglior momento stagionale e questo si sapeva. Eravamo partiti bene, poi il gol su punizione ha indirizzato l’incontro. Volevamo fare un altro tipo di partita, ma non ci siamo riusciti e non è comunque il caso di fare drammi. Arrivano partite per noi fondamentali, e dobbiamo farci trovare pronti. Non è vero che perdere contro la Juventus ci sta, il Bologna non può mettere in conto di perdere, ma se la deve sempre giocare. A me brucia molto la sconfitta coi bianconeri, dobbiamo rifarci già da venerdì a Verona"