Blerim Dzemaili, centrocampista del Bologna, parla dopo l'ufficialità del suo ritorno con i rossoblù: "Sono felice di essere tornato qui, nella passata stagione ho disputato un campionato davvero splendido. Mi sono affezionato molto alla piazza e per questo ho chiesto al presidente di tornare. La scelta di rientrare in Italia è stata personale e voglio ringraziare Saputo che l'ha capito. In Canada mi sono trovato bene, ho trascorso sei mesi splendidi. E' un calcio diverso da quello italiano, anche se molto divertente. Il Bologna ha disputato un girone d'andata importante, la società sta crescendo e questa è una cosa molto positiva. Io quando vado in campo do tutto, cercherò di aiutare la squadra e i giovani. La piazza non deve aspettarsi nove-dieci gol da me, ma sicuramente darò tutto. Sono stato fermo per un mese, sarò molto presto al 100%".