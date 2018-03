Il programma della 30esima giornata di Serie A è inaugurato dalla partita delle 12.30 tra Bologna e Roma. Una sfida da non sbagliare per i giallorossi di Di Francesco, che inseguono il quinto successo di fila per mantenere il terzo posto in classifica e preparare al meglio la delicata sfida di Champions League col Barcellona. Per la formazione di Donadoni, che viene da una striscia di 3 gare senza vittoria, può essere l'occasione di battere per la prima volta in stagione una big.



La Roma è l’avversaria contro cui il Bologna ha vinto più partite in Serie A (48) – inoltre solo alla Lazio (175) ha segnato più gol che ai giallorossi (169). Un solo successo rossoblu però nelle ultime 18 sfide contro la Roma in A: nel parziale 10 sconfitte, incluse le tre più recenti dove il Bologna è rimasto senza gol. La Roma ha invece trovato la rete in tutte le ultime 28 sfide di campionato contro gli emiliani: nel parziale 57 gol, più di due di media a partita.



Il Bologna non pareggia al Dall’Ara in Serie A dalla 15a giornata (1-1 vs Cagliari): da allora gli emiliani hanno registrato tre vittorie e quattro sconfitte. La Roma ha vinto sei delle ultime sette partite di campionato (1P) dopo che non aveva trovato il successo in nessuna delle precedenti sei (3N, 3P). Da una parte la Roma è la squadra che effettua in media più conclusioni in questa Serie A (17.8), dall’altra il Bologna (9.6) è quella che ne tenta di meno.

Bologna e Roma (55 gli emiliani e 54 i capitolini) sono due delle quattro squadre di questo campionato che vincono più duelli a partita in media.



Il Bologna è, con il Genoa, la vittima preferita in A di Alessandro Florenzi (tre reti). Il giallorosso mette lo zampino in un gol della Roma da tre presenze di campionato: non è mai arrivato a quattro di fila nella competizione.

Edin Dzeko ha segnato due gol e servito un assist nelle due sfide di campionato contro il Bologna disputate al Dall’Ara.

Ex della partita Mattia Destro - che con la Roma ha siglato 24 gol in 57 presenze nella massima serie - ai giallorossi ha segnato due gol in A, uno dei quali proprio al Dall’Ara nel novembre 2015.





LE FORMAZIONI UFFICIALI



BOLOGNA: Santurro; Torosidis, De Maio, Helander, Masina; Poli, Pulgar, Donsah; Verdi, Palacio, Di Francesco.



ROMA: Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; El Shaarawy, Schick, Perotti.