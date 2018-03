Come riporta il sito ufficiale del club, il Bologna prosegue la preparazione in vista del match con la Roma. La squadra di Donadoni, che oggi ha ritrovato i tutti i nazionali (Verdi, Dzemaili, Torosidis, Nagy, Helander, Pulgar e Gonzalez) si è allenata nel pomeriggio a Casteldebole. La seduta di oggi è iniziata in palestra, poi dopo una breve sessione di analisi video la squadra ha lavorato sul campo: dopo il riscaldamento e il torello i rossoblù si sono dedicati a delle esercitazioni tecnico-tattiche, per chiudere l'allenamento con una partitella.



Tutti in gruppo ad eccezione di Helander e Dzemaili, che hanno svolto lavoro di scarico visti gli impegni di ieri con le rispettive selezioni. Terapie per Krafth.