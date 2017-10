Doppia seduta oggi per il Bologna, che alla ripresa del campionato è atteso dal derby contro la Spal. Brutte notizie per il difensore classe '82 Domenico Maietta, che si è procurato una frattura costale e difficilmente potrà recuperare. Lavoro a parte per Cheick Keita e per Federico Di Francesco, tornano in gruppo sia Mattia Destro che Ibrahima M'Baye.