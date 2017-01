Il Bologna è tornato al lavoro in vista della sfida con l'Inter valida per gli ottavi di Coppa Italia: a distanza di 72 giorni dall’intervento, Simone Verdi è rientrato in gruppo e si è allenato regolarmente con i compagni. I titolari di ieri a Crotone hanno svolto lavoro di scarico in palestra, seduta più intensa per tutti gli altri, sul terreno sintetico, con esercitazioni tecniche e partitella. Daniele Gastaldello e Vasilis Torosidis fra domani e martedì saranno sottoposti ad esami. Differenziato per Filip Helander e Bruno Petkovic, terapie per Umar Sadiq.