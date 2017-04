Allenamento mattutino a Casteldebole per il Bologna in vista della partita col Palermo. Di ritorno dagli impegni di Coverciano con la Nazionale di Ventura, Federico Di Francesco si è riunito al gruppo e ha lavorato regolarmente con i compagni, così come Ladislav Krejci. Terapie per Juan Valencia e Filip Helander. Non si è allenato Godfred Donsah a causa di una sindrome influenzale, mentre Luca Rizzo ha riportato un affaticamento ai flessori della coscia destra, e domani sarà sottoposto ad esami. Infine Adam Nagy ha accusato nel corso dell’allenamento di ieri una lesione di secondo grado al retto femorale. I tempi di recupero sono di circa 45 giorni.