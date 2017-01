Il Bologna tratta il giovane centrocampista italo-albanese Ndoj del Brescia per giugno e porta in Italia il 18enne colombiano Valencia (Cortulua) in singergia con la Juventus. Appena passato dal Bologna al Saint-Etienne, Mounier torna subito in Italia: oggi visite mediche e firma con l'Atalanta per un nuovo prestito dopo le minacce ricevute dai tifosi francesi, che non gli perdonano il passato nel Lione.