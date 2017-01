Il Bologna cerca un difensore sul mercato: chiesto Romagnoli in prestito al Carpi, che però ha detto no. Stessa risposta data dal Bologna per Donsah al Torino, che offre Maxi Lopez al Crotone. I calabresi rifiutano perché puntano al ritorno di Budimir dalla Sampdoria e trattano Raicevic (Vicenza). Tentativo a vuoto per Falletti (Ternana) del Crotone, sempre al lavoro sui difensori Ely (Milan) e Mbaye (Bologna).

Intanto il Napoli dice no per El Kaddouri (interessa anche al Bologna) all'Empoli, che rischia di non arrivare pure a Grassi perché l'Atalanta non lo libera.