A Premium Sport ha parlato il difensore del Bologna Vasilis Torosidis: "Dopo tre sconfitte dobbiamo giocare bene e vincere, l'ultima settimana è stata dura per noi. La classifica non ci rilassa, vogliamo vincere ogni gara e sappiamo che oggi è dura contro una grande squadra. Dobbiamo giocare senza stress, per divertire e per vincere. Come bloccheremo l'Inter? Non posso dirlo".