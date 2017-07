Torosidis ha parlato in conferenza stampa della stagione del Bologna, queste le sue parole riportate da BolognaNews: ''In queste due settimane abbiamo lavorato bene, siamo una squadra che sta crescendo e che ha tutto per fare bene e rendere felici i tanti tifosi che sono venuti anche qui per noi. Ci stiamo allenando fisicamente e mentalmente per migliorare il rendimento rispetto allo scorso anno ma anche per evitare di perdere punti per strada. Possiamo dire che l'obiettivo è salvarci ma credo che nella scorsa stagione abbiamo lasciato10 punti facili che ci avrebbero permesso di arrivare intorno al decimo o undicesimo posto: se saremo più concentrati potremmo farcela. Dovremo comunque dimostrare sul campo che siamo cambiati, non basta dirlo. Ci sono anche tanti ragazzi giovani qui che devono dimostrare di poter ambire davvero anche ad un ulteriore salto di qualità in futuro. Qui ci sono tanti ragazzi giovani e forti che possono fare una bella carriera come ad esempio Brignani. Personalmente poi non cambia nulla giocare esterno o centrale ma conta solo la squadra. Il nuovo modulo? Non stravolge i nostri compiti in difesa e comunque l'abbiamo provato anche l'anno scorso''.