Vasilis Torosidis, terzino del Bologna, affronterà domenica, alle 15, il suo passato, quella Roma che lo ha portato in Italia nel 2013. E proprio dei giallorossi parla, il laterale, al Corriere dello Sport: "Sono arrivato nel gennaio del 2013, mi volle Sabatini, c’era un bel casino (ride). La situazione era difficile, perdemmo anche la finale di Coppa Italia con la Lazio, hai idea di cosa significhi a Roma, no? Perché sono andato via? Perché non giocavo. Sono rimasto fuori sei mesi, prima per colpa di un infortunio, ma roba di poco conto, poi per le scelte di Spalletti. E allora ho deciso che era ora di cambiare aria".