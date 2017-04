Il Bologna è rimasto profondamente deluso da Mattia Destro, arrivato con tante aspettative e ricoperto d'oro, ora appare solo un peso. I rossoblu si stanno di conseguenza guardando intorno per trovare un degno nome per l'attacco. A quanto riporta Il Resto del Carlino, in pole c'è Djordjevic della Lazio, ma spunta anche un nome ex Milan. Si tratta di Alberto Paloschi, attaccante dell'Atalanta.



Entrambi i giocatori cercano maggiore spazio, in modo da rilanciarsi in Serie A. Se nelle prime ore sembrava fosse in vantaggio il serbo, ora invece sono in aumento le quotazioni dell'italiano, il quale nelle scorse due stagioni ha messo a segno 32 reti tra Campionato e Premier, ma che al momento è relegato alla panchina, dietro a Gomez e a Petagna.