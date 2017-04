Anche nella 34esima giornata di Serie A non sono mancati casi dubbi, ma sono arrivate le decisioni della Lega Calcio: per quanto riguarda Bologna-Udinese, al momento è stato dato l'autogol a Danilo, mentre in Crotone-Milan è stato assegnato il gol a Paletta. La Lega può cambiare decisione dopo una seconda analisi delle immagini al lunedì.



AUTOGOL DI DANILO - 68′ minuto di Bologna-Udinese, arriva il quarto gol del Bologna. Il tiro è di Verdi, ma non sembra indirizzato in porta. C’è la deviazione di Danilo che manda la palla alle spalle di Karnezis. Per la Lega è autogol di Danilo.



GOL DI PALETTA - Minuto 50′ di Crotone-Milan, c’è il pareggio dei rossoneri. Azione confusa in area, all’inizio sembra essere autogol di Ceccherini, c’è anche Zapata vicino al pallone. Ma l’ultimo tocco per la Lega è di Paletta, il gol va a lui.