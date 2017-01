Non arrivano buone notizie per, tornato questa mattina dall'Algeria per un infortunio al ginocchio sinistro: ilha infatti comunicato che il centrocampista ha accusato una lesione al menisco mediale, sarà operato domani. La nota ufficiale del club emiliano:"Saphir Taider è rientrato questa mattina dall’Algeria a causa di un infortunio al ginocchio sinistro. Gli esami a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione del menisco mediale. Domani sarà effettuata un’artroscopia per la bonifica della lesione meniscale dall’equipe del Prof. Marcacci. Nell’occasione si valuterà anche la stabilità capsulo-legamentosa dell’articolazione".