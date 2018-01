Emil Krafth, difensore del Bologna e della Svezia, parla a Fotbollskanalen, lamentandosi del poco spazio a disposizione: "Non so perché non sto giocando con continuità, quando sono sceso in campo penso di aver fatto abbastanza bene. Sta capitando anche ad altri compagni che l'anno scorso giocavano molto e non si capisce il motivo visto che siamo nella stessa squadra. Se le cose continueranno così anche dopo la sosta dovrò iniziare a guardarmi intorno: ho sentito dell'interesse di un paio di club in Bundesliga. Nel caso deciderà il Bologna se vendermi o prestarmi. Sono preoccupato anche per i Mondiali: la mia carriera è ancora lunga ma vorrei partecipare".