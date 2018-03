Simone Verdi parla alla stampa dopo la sconfitta casalinga del Bologna contro l'Atalanta: "Nel primo tempo siamo partiti bene, riuscivamo ad andarli a prenderli alti e pressarli forte - si legga su tuttobolognaweb.it -. Nel secondo tempo siamo calati ed era più difficile conquistare palla e ripartire. La mia posizione in campo? Gioco li per necessità, quando incontriamo una difesa a 3 è preferibile giocare con un attacco a due e mettersi a specchio. Oggi ho cercato di fare i giusti movimenti per prendere palla e puntare l’uomo, alcune volte ci sono riuscito. Avenatti al posto di Destro? Il mister voleva un giocatore più d’ impatto fisico, Avenatti ha ha fatto una buonissima partita poi nel secondo tempo è calato per colpa della condizione fisica. Domenica andremo a Roma per mettere in difficoltà la Lazio".