Simone Verdi, autore del gol del Bologna contro l'Inter, è intervenuto ai microfoni di Premium Sport: "Meritavamo qualcosa in più, sul campo lo abbiamo dimostrato. Sul rigore rimangono molti dubbi, a casa lo rivedrò, comunque la sensazione in campo era che loro potessero farci gol soltanto su palla inattiva. Abbiamo interpretato la partita con grande intensità e aggressività, siamo un grande gruppo e oggi lo abbiamo dimostrato. C'erano parecchi che non giocavano da tempo, ma oggi hanno fatto una grande partita. La Nazionale? Dire che non è un obiettivo sarebbe da bugiardo, non sapevo ci fosse Ventura in tribuna questa sera. Ad ogni modo la mia prestazione è emersa anche grazie a quella dei compagni. Il Milan con me ha fatto quello che doveva fare mandandomi in prestito, non ho dimostrato di valere quella maglia e le strade si sono divise. Per fortuna ho trovato un ambiente come il Bologna che mi sta facendo crescere al meglio. Ruolo? Potrei giocare anche da seconda punta, ma credo che le mie qualità si esaltino quando parto da destra e mi accentro".