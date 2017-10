Simone Verdi, attaccante del Bologna, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria della sua squadra nel derby d'Emilia contro la Spal: "Oggi non potevamo fallire davanti a questa cornice. Giocavamo contro una squadra che ha una buona organizzazione, sapevamo che sarebbe serviva determinazione per portarla a casa. Palacio? Lui è un esempio per tutti i giovani. Ci fa capire che per stare a certi livelli bisogna allenarsi come fa lui, con gran voglia e grandissima professionalità. Nazionale? Non ci penso. Al momento la mia Nazionale è il Bologna, devo lavorare per portarlo più in alto possibile".