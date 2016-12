Il centrocampista del Bologna, Federico Viviani, ha parlato al Resto del Carlino: "Per uno che lo scorso anno ha dovuto convivere con la pubalgia rendersi conto di non avere più guai fisici è stata una liberazione. Io ancora a Bologna il prossimo anno? Sarà il campo, da qui a maggio, a stabilire se avrò fatto abbastanza per convincere il Bologna a rilevare il mio cartellino. La Juventus? Ci ho giocato contro al mio debutto in Serie A e a maggio l’ho battuta, segnando il gol decisivo. I calci di punizione? Sono sempre stati la mia passione. Ho passato ore e ore a studiare Beckham e Mihajlovic, a provare e riprovare e ho rubato loro un segreto".