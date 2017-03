Esattamente un anno dopo l’infortunio che ne ha di fatto condizionato per mesi la condizione fisica, Mattia Destro si riprende quello che dovrebbe essere sempre suo: il goal. A distanza di un mese e mezzo dall’ultima rete di Cagliari, dopo un periodo turbolento e difficile sotto tutti i punti di vista, il Bologna batte il Sassuolo grazie alla rete di colui che dovrebbe essere di fatto il bomber di riferimento rossoblù.



Quando mancano 10 gare alla fine del campionato, sono 6 le reti segnate da Mattia Destro in 21 presenze stagionali con la maglia del Bologna. Raggiunto Dzemaili nella classifica dei capocannonieri, non possiamo non sottolineare quanto questa sia stata una stagione complicata per l’attaccante rossoblù a livello realizzativo ma non solo.



Tra infortuni, prestazioni sottotono e gol mancati colui che era stato accolto da 300 tifosi il giorno del suo arrivo si ritrova ora a dovere fare innamorare nuovamente una piazza che in lui tanto aveva creduto ma che ora appare sempre più demoralizzata assistendo alle difficoltà di Destro e di tutto il reparto avanzato.



Col numero 10 sulle spalle, il bomber ascolano dovrà ritrovare da quest’ultimo gol la fiducia necessaria per dare una svolta alla sua stagione e al campionato del Bologna. Si parla già di giugno, di quello che sarà il suo futuro, se l’avventura sotto le Due Torri stia volgendo al termine o se Destro continuerà ad essere l’attaccante principale della compagine rossoblù. In attesa di scoprirlo, l’esultanza di ieri al Mapei Stadium parla chiaro: la rabbia per questi ultimi mesi passati a digiuno è tanta, così come la gioia di essere tornato al gol. Le due cose insieme possono fare la differenza e trasformarsi in cattiveria agonistica: il Bologna ne ha bisogno, ora più che mai.