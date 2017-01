Un lampo nel buio, la scintilla in grado di trasformare il volto ad una partita: il Bologna batte il Crotone 1-0 allo Stadio Scida con una splendida rete di Dzemaili, capace di ridare grinta e spazzare via, in parte, la preoccupazione per la pochezza vista in campo soprattutto per quanto riguarda la fase offensiva.



Per buona parte della gara però, è stato il Crotone a mostrarsi più pimpante del Bologna che come sempre ultimamente, fatica a concludere gli ultimi passaggi e ieri è apparso in difficoltà anche nella costruzione del gioco.



Gli avversari più grandi da sconfiggere per i rossoblù non sono solo le squadre che incontrano in campo la domenica ma anche e soprattutto i propri limiti. Superati questi, potremmo tornare a vedere un Bologna capace di giocare un buon calcio e molto più competitivo.

L'importante comunque era vincere a Crotone e in che modo sia successo interessa relativamente. Questa vittoria dà nuovamente un po' di entusiasmo dopo la brutta prestazione contro la Juventus ed è da qui che bisogna ripartire per disputare un girone di ritorno che possa regalare qualche soddisfazione in più.

Il centrocampista rossoblù ha saputo sfruttare con cinismo un'occasione e andare ad insaccare il gol della vittoria ad inizio secondo tempo., dimostrando ancora una volta un Bologna che colpisce più facilmente le piccole rispetto alle grandi.