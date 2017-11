«If Bologna let me go, alleluja»: con queste parole Godfred Donsah è tornato a far parlare di sé, dopo le vicende di quest’estate, al termine del suo esordio in Nazionale maggiore nella partita tra Ghana ed Egitto. Al termine della gara infatti, il giocatore di proprietà del Bologna ha parlato nuovamente del suo futuro lasciandosi scappare ancora una volta una frase che ha fatto storcere il naso all’ambiente rossoblù.



Era già successo lo scorso luglio con un sincero “Vorrei lasciare Bologna, ci sono soluzioni migliori per me”, salvo poi ritrattare il tutto ad inizio stagione con le prime occasioni concessogli dal tecnico Roberto Donadoni per mettersi in mostra. E di certo, Donsah si sta facendo notare sia in campo per la qualità e la crescita che sta dimostrando in partita ma anche, appunto, per qualche parola di troppo che da un tesserato non ci si deve aspettare, sia essa pronunciata in patria o sotto le Due Torri.



“Il giocatore a Bologna sta bene ed è normale che l’aspirazione di un giovane sia quella di arrivare in palcoscenici sempre più importanti” ha sottolineato in risposta il DS del Bologna Riccardo Bigon. Sì, ma non sempre è necessario trasmettere a parole quelli che sono i nostri desideri e le nostre ambizioni. A volte basterebbe semplicemente avere un po’ più di rispetto per la società e per la piazza nella quale giochi e vivi, perché va bene la sincerità ma ancora più importante è la cura nei confronti di chi ti sostiene ogni giorno.



A prescindere da questo, siamo convinti che Donsah darà il massimo in ogni partita fin quando vestirà la maglia del Bologna ma l’impressione è quella che nel prossimo gennaio, quando riaprirà il mercato, il suo nome tornerà ad essere al centro del ciclone. La sua voglia di affermarsi ad alti livelli è palese, così come la possibilità che si faccia avanti un grande club. Il coltello dalla parte del manico però ce l’ha il Bologna che deciderà o meno se cederlo, al prezzo che ritiene opportuno e senza sconti. Nel frattempo, speriamo di non assistere più a certi tipi di dichiarazioni…