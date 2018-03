Non ha mai nascosto la sua passione per il calcio, né tantomeno il suo desiderio di cimentarsi sul manto verde dopo aver dominato l’atletica dell’ultimo decennio. Aveva già fatto un tentativo con il Manchester United, ora Usain Bolt si rimette alla prova con il Borussia Dortmund. Il centometrista giamaicano è in Germania per effettuare un test con i gialloneri, per capire se ha davvero la stoffa del calciatore: "Solo dopo potrò dire se sono all'altezza oppure no. Non voglio fare il passo più lungo della gamba, devo capire qual è il mio livello". Nel frattempo, in attesa di conoscere l’esito del provino, c’è qualcuno che sogna di vedere Bolt nella propria squadra ed è pronto a scommetterci. Un “misterioso” tifoso del Benevento ha chiesto a Sisal Matchpoint - con una “scommessa on demand”, la modalità in cui il bookmaker apre giocate speciali su richiesta dei giocatori - di quotare il campione giamaicano in forza ai sanniti, entro la fine della stagione. Con la speranza che un eventuale ingaggio del recordman, possa dare lo sprint alla sua squadra del cuore nella difficilissima corsa alla salvezza. L’affare, tecnicamente, è possibile, visto che Bolt è ufficialmente “svincolato”, ma il suo arrivo in Campania è dato a 100 volte la scommessa. Ipotesi difficile, ancora più della stessa salvezza dei campani, piazzata a 66,00. Ma non ci sarebbe da stupirsi se il Benevento, che ha conquistato il suo primo punto in Serie A grazie a un gol di testa del suo portiere in pieno recupero, riuscisse in entrambe le imprese…