Usain Bolt è pronto a coronare il sogno della sua vita: tentare l'avventura nel calcio professionistico. Il campione olimpico ha dichiarato al portale inglese Sunday Express che svolgerà un periodo di prova al Borussia Dortmund. Dopo aver conquistato in carriera il record mondiale dei 100 e dei 200 metri, 8 medaglie d’oro olimpiche e 11 mondiali, il 31enne giamaicano si aggregherà al club tedesco a partire dal prossimo marzo, quando avrà definitivamente recuperato dall'infortunio: "Con questo provino capirò cosa fare nel calcio. Se lo staff del Borussia mi dirà che sono abbastanza bravo, continuerò a lavorare duro. Voglio giocare sulla fascia ma tutti mi consigliano di fare l'attaccante". Bolt ha svelato un retroscena: "Uno dei miei più grandi sogni è quello di giocare con il Manchester United. Ho parlato con Alex Ferguson e gli ho chiesto di metterci una buona parola. Mi ha risposto che se sono in forma e pronto, vedrà cosa può fare. Penso di avere un'opportunità. Conosco il calcio. Con l'allenamento posso fare bene. Parlo spesso con Pogba e gli ho fatto molte domande". Il giamaicano ha infine parlato delle sue ambizioni: "Non mi accontento di un campionato nella media: voglio giocare in un campionato top. Sarà difficile eguagliare la mia carriera nell'atletica, ma se dovessi vincere la Champions League, mi potrei avvicinare".