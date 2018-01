Il centrocampista del Milan, Giacomo Bonaventura ha parlato a Milan TV per presentare la prossima sfida contro la Lazio di campionato.



200 VOLTE BONA - "E' un grande traguardo, perchè non è semplice giocare in Serie A. La partita che non dimenticherò mai è l''esordio in Serie A. Poi ce ne son state tante bellissime ed emozionanti. Dirne una sola mi riesce difficile".



GATTUSO E IL RUOLO - "Il mister ci trasmette sempre grande carica, siamo sempre in partita con la giusta adrenalina. Abbiamo un modo diverso di giocare, con il 4-3-3. Faccio la mezzala, come ho già fatto anche prima, ma adesso il mister mi chiede cose diverse. Sono contento così, perchè la squadra sta andando bene e riesco a dare il mio contributo".



NO AL MERCATO - "Non è facile arrivare in fondo a queste competizioni, perchè ci sono squadre attrezzate, qualcuna più di noi, qualcuna meno. Siamo contenti che il gruppo rimanga questo, non abbiamo bisogno di altri stravolgimenti. Calhanoglu è un giocatore con delle qualità, sono contento che si stia inserendo bene in squadra. Un giocatore come lui può aiutare a vincere le partite. Si è ambientato bene in un nuovo camopionato e penso darà il proprio contributo da qua alla fine".



POCHI GOL - "Arriviamo in area e spesso alla conclusione. Attacchiamo anche parecchio nell'arco di una partita, quindi credo sia un solo periodo e che centrocampisti e attaccanti troveranno la via del gol con più facilità".



L'ANDATA - "All'Olimpico all'andata abbiamo sbagliato l'approccio alla partita. Non penso succederà ancora, la squadra da un po' di tempo a questa parte ha un atteggiamento giusto. Abbiamo i meccanismi più rodati".



IMMOBILE - "E' un grande attaccante, mi spiace per lui se dovrà star fuori qualche partita. Sicuramente affrontare la Lazio senza Immobile sarebbe un vantaggio per noi".



GLI ACQUISTI - "Non sono stati una grande sorpresa, perchè li conoscevo tutti già un po'. Li avevo visti giocare. Più che altro adesso che hanno in mente cosa devono fare in questo campionato per fare bene vedo che stanno tirando fuori tutte le loro qualità".



LA NAZIONALE - "E' una delle più belle soddisfazioni, se non la più bella, per chi gioca a calcio. Il calcio italiano si dice che sia in crisi, ma penso che il futuro possa essere buono. Io spero di essere un giocatore importante. Sicuramente, per quanto mi riguarda, ciò che farò con la Nazionale dipenderà da quello che riuscirò a fare con il Milan".