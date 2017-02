Federico Bonazzoli, attaccante del Brescia in prestito dalla Sampdoria, ha parlato del suo passato all'Inter: ''Mi sono trovato bene in ogni squadra, ma stare a casa, a Brescia, è una sensazione unica. Giocare per il club della propria città è una cosa che mi inorgoglisce e che mi fa sentire importante. A a 6 anni sono passato nelle giovanili dell'Inter, dove ho fatto dai Pulcini all'esordio in prima squadra. Devo tutto ai nerazzurri: mi hanno fatto crescere a livello umano, tanto che a nove anni sapevo già gestirmi da solo. Samaden, Celario e gli allenatori che ho avuto mi hanno aiutato molto, e ora con ognuno di loro sto mantenendo un bel rapporto. Nel mondo Inter, tutti mi hanno lasciato qualcosa di indimenticabile. Icardi e Kovacic sono i giocatori più forti con i quali abbia mai giocato. Ho avuto la fortuna di allenarmi con grandissimi campioni, gente molto più forte di me, ma Mateo Kovacic è quello che mi ha impressionato più di tutti. Vede cose che altri non vedono, sono rimasto molto colpito da lui, poi è una persona umile e per bene. L'avversario più arcigno? Juan Jesus, speravo di non avercelo mai contro in partitella. E' uno che non ti lascia mai respirare. Handanovic, invece, è sempre stata la persona alla quale ho cercato di 'rubare' qualcosa; D'Ambrosio è un ragazzo molto professionale, a un livello fuori dal normale. Non ho mai visto una cosa così. Podolski, invece, è un personaggio, un ragazzo molto simpatico. Per arrivare ai suoi livelli devo fare di tutto, però è un campione assoluto e mi fa solo che piacere essere accostato a lui. Pinamonti? Purtroppo non ci siamo mai incrociati, è un ragazzo che stimo perché è umile, e gli auguro tutto il bene di questo mondo. Merita tutto quello che gli sta capitando''.