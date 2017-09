L’ex attaccante di Roma e Juve Zibi Boniek ha parlato a Tele Radio Stereo delle ambizioni scudetto dei giallorossi: “Se pensiamo com’è andata in passato, quando la Roma ha lasciato i punti importanti contro le piccole… Se riusciamo a fare en plein contro le piccole la situazione migliora e hai un grande vantaggio. Il gap tra la Juve e le altre non è così grande come in passato. Se qualcuno facesse il calcolo vedrebbe che la Juventus vince gli scudetti perché non perde punti per strada contro le squadre con cui non deve perdere. A casa sua contro le piccole ha solo vittorie, mentre altri fanno regali. Il Napoli nei momenti più belli ha lasciato punti per strada, se vuoi vincere lo scudetto non puoi farlo.”