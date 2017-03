Zibi Boniek, presidente della Federazione calcio Polacca, ha parlato ai microfoni di Centro Suono Sport: “Szczesny? Non so quale sarà il suo futuro, bisogna vedere cosa succede. Ho parlato con lui ieri sera a cena, lui dice che vorrebbe restare a Roma per giocare ancora con la Roma, chiaramente ha uno stipendio alto e bisogna vedere se la Roma è in grado di acquistare il suo cartellino. Lui sta benissimo a Roma questo lo posso assicurare, se dovesse rimanere Wenger non credo resterà all’Arsenal, con un altro allenatore potrebbe tornare a Londra. Nel 2019 gli scade il contratto, quindi a giugno si deciderà in assoluto il suo futuro in un senso o nell’altro"