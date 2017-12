Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, l'ex attaccante dell'Inter, Roberto Boninsegna, ha paragonato il momento di Inter e Lazio, che sabato sera si affronteranno allo stadio Meazza.



"Attualmente credo che la Lazio stia meglio dell’Inter. Simone Inzaghi ha grande personalità, continua a svolgere un ottimo lavoro sulla panchina dei biancocelesti. e la sua squadra in campionato colleziona ottimi risultati. . C'è un affollamento in zona Champions, ma certo è che se la Lazio vincesse il recupero contro l’Udinese sarebbe già in un’ottima posizione in classifica. La squadra può concorrere per obiettivi di un certo livello".