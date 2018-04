L’ex attaccante di Inter e Juventus Roberto Boninsegna parla a Il Corriere della Sera del match tra nerazzurri e bianconeri in programma domani sera: "Sta meglio il duo dell’Inter (Perisic-Icardi, ndr), Dybala è in un momento difficile, Higuain non fa gol da otto partite e poi il fattore campo pesa, l’Inter a San Siro ha perso una volta sola e mai con le grandi. C’è un però: stavolta non può bastarle il pari. Icardi è il più forte. Mauro fa il suo gioco, in casa e fuori. Certo se non segna non lo vedi, ma fa gol quasi sempre. Dybala non è ancora completo, si esalta di più nelle partite davanti al suo pubblico, spesso però le gare importanti le sbaglia".