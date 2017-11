Paolo Bonolis, showman televisivo e tifoso dell'Inter, parla della squadra di Luciano Spalletti a Radiosei: "Penso che, per come è andato i campionato fino ad ora, Lazio e Inter faranno a schiaffoni per il terzo e il quarto posto e ci metto dentro anche la Roma. Per il primo e il secondo posto vedo Juve e Napoli che alla lunga potranno mettere più punti in cascina. Bisogna vedere quanto influiranno le coppe e il mercato di gennaio. Comunque è un Inter che mi piace, combatte e gioca bene e può puntare alla qualificazione Champions invece per lo scudetto mi sembra un po’ troppo".