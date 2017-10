Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, il conduttore Paolo Bonilis ha parlato della sfida di sabato sera tra Napoli e Inter



“Al Napoli toglierei sicuramente Mertens, ma anche Allan è un giocatore che avrei voluto tanto all’Inter. Il lato destro dell’Inter è presieduto da due militari, D’Ambrosio e Candreva sono due giocatori di grande sostanza. Più che altro mi preoccupa il lato sinistro perché Nagatomo è una riserva che gioco forza fa il titolare e che costringe Perisic a profondi ripiegamenti difensivi. Sulla carta l’Inter può puntare ad una delle quattro posizioni che valgono la qualificazione in Champions. Napoli, Juventus e Roma hanno più chance di vincere lo scudetto. Fortuna? Ci sono tante ragioni che portano una squadra a stare al secondo posto. Se un tiro prende il palo è anche per colpa dell’imprecisione altrui, non è solo un colpo di fortuna. A Roma i tre pali colpiti dai giallorossi sono stati il segno di una vittoria che sarebbe prima o poi arrivata. Non credo che la costruzione di gioco di Sarri non preveda la stessa attenzione di Allegri. Gli scambi e le triangolazioni della squadra di Sarri sono l’evidenza di sagacia tattica. L’Inter dei corazzieri può incontrare difficoltà contro i piccoletti del Napoli. Ad esempio è successo questo nell’ultimo Barcellona-Juventus”.