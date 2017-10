Paolo Bonolis, tifoso vip dell'Inter, parla a Radio Crc in vista della sfida dei nerazzurri col Napoli: "Avrei voluto Allan all'Inter, mi piace la sua grinta e la voglia di non mollare mai. Insigne potrebbe non giocare? Si è incastrato da solo (ride, facendo riferimento al programma da lui condotto 'Chi ha incastrato Peter Pan'', ndr). Ranocchia? Un po di c*****e le ha fatte, anche con voi. Inter fortunata? Se prendi il palo hai sbagliato tu, non sono fortunato io. Napoli? Loro non giocano bene solo perché sono dei 'giocolieri', ma hanno anche una grande attenzione difensiva. L'Inter ha dei corazzieri e soffre con i piccoletti. Ho paura di questo. Scudetto? Sulla carta Juventus, Napoli e Roma sono superiori"-