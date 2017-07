Leonardo Bonucci diventerà ufficialmente un nuovo calciatore e il nuovo capitano del Milan. I 40 milioni di euro che sborserà la società rossonera per assicurarselo sono la quarta cifra più alta spesa per un difensore nella storia del calcio, a pari merito con quanto speso dal Manchester City per Eliaquim Mangala per portarlo in squadra dal Porto. Al primo e al terzo posto ancora i Citizens, con John Stones dall'Everton (56 milioni di euro) e Nicolas Otamendi (44) dal Valencia. Sul secondo gradino del podio i 50 milioni di euro spesi dal PSG per David Luiz del Chelsea, mentre a Bonucci segue Antonio Rudiger, passato dalla Roma al Chelsea per 38 milioni di euro nel corso dell'attuale finestra di mercato.