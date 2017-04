Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Rai Sport per analizzare il pareggio di Bergamo e proiettarsi verso l’andata delle semifinali contro il Monaco: "Siamo stati dei polli a sprecare il match point scudetto. Dopo il vantaggio pensavamo di avercela fatta, invece abbiamo abbassato la concentrazione e abbiamo preso gol. Ci deve servire d'insegnamento per il futuro prossimo, perchè il Monaco è simile all'Atalanta. Contro il Barcellona non ci avrebbero mai fatto un gol del genere, perché mai si sarebbero avvicinati alla nostra area. La giusta preoccupazione c'è, così come la forza fisica, bisogna recuperare quella mentale. Il Monaco è una squadra giovane, formata da calciatori dotati di grande corsa che fanno un calcio fisico e aggressivo.Bisognerà stare attenti e in campo servirà la miglior Juve.”