Leonardo Bonucci avverte la Lazio. Il difensore bianconero ha dichiarato: "Alla Juventus non è permesso sbagliare due volte di fila, ora non è più tempo di sbagliare. L'abbiamo detto tante volte dopo aver sbagliato partite importanti, ma questa volta non c'è più tempo per sbagliare. E vogliamo dire a tutti che la Juventus è la più forte in Italia e che in Europa ce la giocheremo con tutti".