Altra prestazione negativa, altra figuraccia rischiata dal suo Milan. Leonardo Bonucci non convince ancora una volta e i voti in pagella dei principali quotidiani sportivi sono ancora negativi.



La Gazzetta dello Sport: 5 Errore medio: lascia una palla-gol a Heber. Grave: perde Puljic in zona rossa. Grave: lancia Acosty per il 2-1. L'assist per Musacchio c'è, ma resta il sospetto: è un periodaccio.



Tuttosport: 5 Alla vigilia del match si è detto non soddisfatto del suo rendimento e ieri sera ha dimostrato di non essere ancora al top. Qualche buon lancio in fase di impostazione - più il tocco più o meno volontario per il gol di Musacchio -, ma anche alcune imprecisioni, come l'intervento incerto su Acosty in occasione del gol croato: una scivolata senza nerba che lancia l’avversario verso Donnarumma.



Corriere dello Sport: 5,5 Ha ragione, non è un problema di difesa a 3 o 4: è lui che infila svarioni.